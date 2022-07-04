مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسدشّنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي وإدارة تشغيل وصيانة الإنارة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية اليوم، برنامج الرسائل التوعوية والترحيبية التي تبث لحجاج بيت الله الحرام للترحيب بهم والتوعية بالخدمات المقدمة لهم ، وذلك عبر أكثر من (220) شاشة إلكترونية موزعة في الشوارع العامة والميادين والمحاور الرئيسة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وأوضحت الأمانة أن البرنامج يهدف بالدرجة الأولى إلى الترحيب بضيوف الرحمن ، ثم توعيتهم في أداء نسكهم بطريقة صحيحة لا تتعارض مع الخدمات المقدمة لهم ، وتسهم في إنجاح تلك الخدمات ، مبينة أن فكرة برنامج الرسائل التوعوية انبثقت من اهتمامها وحرصها على الأخذ بكل السبل والوسائل الكفيلة بتقديم أرقى الخدمات للحجاج ، وحثهم على الالتزام والتمسك بالإرشادات في أداء مشاعرهم .// انتهى //18:31ت م0119