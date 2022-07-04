تونس 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسانطلقت بالعاصمة التونسية اليوم مفاوضات بين السلطات التونسية وفريق من صندوق النقد الدولي حول برنامج دعم مالي لتونس.وأكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد -على هامش توقيع اتفاقية قرض بين وزارته والبنك الدولي بمقر الوزارة- أن هذه المفاوضات التي تستمر أسبوعين هي مرحلة جديدة لتوفير الدعم الذي طلبته تونس من الصندوق من أجل تعزيز معالجة إشكالات الاقتصاد التونسي.وأشار إلى أن هذه المفاوضات تأتي بعد سلسلة من المباحثات التي عرضت فيها تونس برنامج الإصلاحات الوطنية، فيما يتم الآن التطرق إلى التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالتنفيذ بشكل خاص وكذلك النقاط التي تمثل محل استفسارات من طرف الصندوق.وبيّن الوزير أن تونس في هذه المرحلة الصعبة تحتاج إلى تعزيز قدراتها لتغطية عجز الميزانية ووضع كل برامج الإصلاحات الضرورية لاستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط.// انتهى //18:34ت م0120