مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسنوه رئيس مكتب شؤون حجاج تايلاند زكي تاكي بول بالخدمات والتجهيزات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وما تقدمه كافة الأجهزة المعنية بشئون الحج والحجاج وشركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا من أعمال لخدمة وراحة الحجاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم .وأكد عقب زيارته اليوم لمقر شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا بمكة المكرمة أن ما تقدمه المملكة العربية السعودية للإسلام والمسلمين بشكل عام وللمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام على وجه الخصوص من أعمال جليلة وإعمار للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لا يمكن أن تخطئه العين ولا ينكرها إلا جاحد ، داعيا المولى عز وجل أن يثيب كافة القائمين على شؤون الحجاج في هذه البلاد المباركة ويثقل موازين حسناتهم .// انتهى //18:40ت م0122