الطائف 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واستقدّم أمانة الطائف خدمة تصريح ذبح الأضاحي من خلال منصة «بلدي» لأصحاب المطاعم والمطابخ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 13 ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لمدة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ الموافق 2022/7/4م دون رسوم, وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ .وتواصل الأمانة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها، حيث تهدف من تقديم هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من مواقع المسالخ وإليها وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية .// انتهى //18:55ت م0124