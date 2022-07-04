منى 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واستشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج هذا العام 1443هـ، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوّار مسجد الرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.وأوضح رئيس اللجنة الميدانية والعمليات في الحج بالرئاسة خلف بن صغير الشمري، أنه تم تكليف أكثر من 600 موظف من المؤهلين من الرئاسة العامة وفروعها، وتزويدهم بالمواد التوعوية لتوزيعها على الحجاج بعدة لغات من إصدارات الرئاسة العامة ما بين مقروءة ومسموعة ومرئية، وتشغيل 70 مركزاً ميدانياً توعوياً ونقطة توزيع، في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي بعض المنافذ الحدودية ومدن الحجاج، وتزويدها بفرق عمل من الأعضاء الميدانيين والمترجمين المؤهلين والمدربين من ذوي الخبرة، كما يتم متابعة العمل الميداني في المراكز من خلال غرفة عمليات مجهزة ومزودة بالتقنية الحديثة والشاشات، وذلك في مقر الرئاسة العامة بمجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر بمكة المكرمة.// انتهى //18:56ت م0125