منى 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسفعَّلت "الصحة" ممثلةً في مستشفى صحة الافتراضي العديد من الخدمات الطبية الافتراضية لتسهيل وصول الخدمات الطبية التخصصية للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق وأكثرها فعالية خلال موسم حج هذا العام.وسيتم ربط العديد من الخدمات الطبية التي يُقدمها مستشفى صحة الافتراضي بمستشفيات المشاعر المقدسة، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، حيث تم العمل على تجهيز طواقم طبية متكاملة من مستشفى صحة الافتراضي بإشراف من استشاريين في عدة تخصصات دقيقة؛ ليكونوا على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة الطبية على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي: الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية، بحيث ستقدم هذه الأقسام الدعم لكل من: مستشفى منى الجسر، مستشفى منى الوادي، مستشفى منى الطوارئ، مستشفى منى الشارع الجديد، مستشفى جبل الرحمة بشرق عرفات، مستشفى المدينة العام (ضمن مدينة الملك سلمان الطبية)، مستشفى الحمنة العام بالمدينة المنورة، مستشفى ينبع العام، ومستشفى خيبر العام، ومستشفى الحناكية، ومستشفى مهد الذهب، ومستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا.وسبق لقسم الأشعة الافتراضية المشاركة في موسم الحج الماضي خلال الإطلاق الأولي للمستشفى، وهذه السنة ستكون مشاركته امتداداً لمشاركته في الموسم الماضي بشكل أوسع، حيث سيتم تقديم خدمات طب الأشعة الإتصالي، وكتابة تقارير الأشعة بأنواعها المقطعية والسينية والصوتية بعد إجراء الفحص مباشرة وبما لا يتجاوز 30 دقيقة، إضافةً إلى تطبيق فحوصات الموجات الصوتية عن بعد داخل المستشفيات لأول مرة، وكل هذه الخدمات يتم تقديمها على مدار الساعة من خلال استشاريين أشعة أصحاب تخصصات دقيقة في أشعة الأعصاب والجسم، ويُشرفون على جودة صور الأشعة ويتواجدون في مستشفى صحة الافتراضي لمناقشة الحالات مع الطبيب المعالج، وذلك لتسريع تطبيق الخطة العلاجية، كما يتشاركون أيضاً مع البرامج الأخرى التي يُقدمها المستشفى الافتراضي في السكتات الدماغية والعناية المركزة، وذلك من أجل تحقيق التكامل بين الخدمات الافتراضية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام .وأفادت الصحة أنه تم إضافة خدمات السكتة الدماغية الافتراضية في هذا الموسم، وتكمن أهميتها في كونها من أهم مسببات الوفاة والإعاقة الدائمة، وأن فترة التدخل الطبي أو الفترة الذهبية للعلاج ضيقة وهي في حدود 4 ساعات ونصف فقط، إضافة إلى ندرة عدد المتخصصين فيها، وقد قام الفريق الطبي في السكتات الدماغية بمستشفى صحة الافتراضي بعمل عدة زيارات ميدانية للمستشفيات في المشاعر المقدسة قبل بدء موسم الحج، وذلك للتأكد من جاهزيتها ولتهيئة الفرق الطبية العاملة فيها من خلال إلقاء المحاضرات والتدريب الميداني على طرق التعرف على حالات السكتات الدماغية وتشخيصها، وكيفية تحسين المسار لمرضى السكتات الدماغية، وطرق التواصل واستخدام جهاز الطب الاتصالي.كما أضافت خدمة العناية المركزة الافتراضية، التي تعمل عن طريق طاقم طبي مكون من استشاريين عناية مركزة، وأخصائيين علاج تنفسي، وطاقم تمريض، حيث سيقوم هذا الفريق الطبي بإشراف من الاستشاريين بعمل جولات افتراضية على المرضى المنومين في العناية المركزة في مستشفيات المدينة المنورة عن طريق تقنيات التواصل المرئي، وسيقدم لهم خدمات طبية متكاملة، وذلك بالتعاون مع الفرق الطبية المباشرة للمرضى في المستشفيات.الجدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي تواصلاً لجهود " الصحة" في استثمار أحدث التقنيات الطبية لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الطبية المتاحة، بما يسهم -بإذن الله- في تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية، تحقيقاً لأهدف برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.// انتهى //19:09ت م0127