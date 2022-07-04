السيح 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة في كل من الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر .وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة أنه تم تحديد بدء التقديم للطلاب يوم الجمعة 23-12-1443هـ، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 28-12-1443هـ، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa ، فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الأحد 25-12-1443هـ، ويستمر التقديم حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2-1-1444هـ، وذلك من خلال بوابة قبول الطالبات عبر الرابط : https://fad.psau.edu.sa ‏// انتهى //19:11ت م0128