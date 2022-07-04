مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واساستحدثت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية 5 مواقع لإجابة السائلين والتأكد من جاهزيتها لخدمة أكبر عدد من الزوّار والحجاج مع زيادة توافد حجاج بيت الله الحرام.وأوضح مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين سلطان بن سعد البقمي أن المواقع الجديدة منها موقعين في الساحات الخارجية من المسجد الحرام و(3) داخل المسجد الحرام ومن ضمنها موقع بالدور الثاني من توسعة الملك فهد، ليصبح عدد مواقع إجابة السائلين (15) مواقعاً داخل المسجد الحرام، كما يوجد (23) كابينة هاتف موزعة على الأروقة وفي المداخل الرئيسية والمسعى، بالإضافة إلى (7) مواقع للرد على السائلين هاتفياً.وبين أن برنامج "إجابة السائلين" يقوم عليه (100) من أصحاب الفضيلة المشاركين وعدداً من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة، مع مراعاة أن تكون فتواهم على مخرجات وثيقة (ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما).// انتهى //20:04ت م0130