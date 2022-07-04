منى 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واستجري شركة المياه الوطنية اختبارات تحليلية بصورة متواصلة لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، وتعمل الوطنية على تحقيق سلامة وجودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة وضمان خلوها من الشوائب.وانشأت الشركة في هذا العام مختبراً مركزياً لمتابعة عمليات جودة المياه في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمحافظات التابعة لها، بكوادر وطنية مدربة وأجهزة تحليلية متقدمة بكفاءة عالية.ويعمل المختبر المركزي خلال هذه الأيام بكامل طاقته التشغيلية للاستفادة منه في موسم حج هذا العام 1443هـ، بالإضافة الى مختبرين ثابتين في كل من مشعر منى، وعرفات، ومختبرين متنقلين داخل المشاعر المقدسة، يُجمع من خلالها عينات من مصادر مياه الشرب الرئيسية، والخزانات التشغيلية، والخزن الاستراتيجي، وكذلك شبكات المياه، حيث يتم جمع وتحليل ما معدله ١٢٠ عينة يومياً بعمل على مدار ٢٤ ساعة.ويأتي هذا الاهتمام في المنظومة المائية ضمن الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في خدمة الحجيج وتحقيق سبل الراحة لهم منذ وصولهم الأراضي المقدسة وحتى الانتهاء من تأدية مناسكهم.// انتهى //20:16ت م0133