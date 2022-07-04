مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأكملت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية استعداداتها لتنفيذ خطتها لحج هذا العام 1443هـ، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية.وتضمنت الاستعدادات تجهيز مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والعيادات الشاملة التخصصية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتهيئة مراكز صحية ثابتة، يقوم بتشغيلها وتقديم الخدمات المميزة فيها كوادر طبية وصحية من منسوبي الخدمات الطبية، في مختلف التخصصات، فضلًا عن تجهيز وحدات تخصصية شاملة لضربات الشمس وغسيل الكلى، إضافة إلى المناظير والرعاية التنفسية.كما تضمنت منظومة العمل تهيئة فرق ميدانية متنقلة للطب الإسعافي مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والأطباء والممرضين والمسعفين، فضلًا عن توفير حقائب إسعافية، بما يسهم في تقديم الخدمات بكل يسر وسهولة.// انتهى //20:41ت م0135