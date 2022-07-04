الرباط 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ-اليوم- على انخفاض في التعاملات،حيث سَجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.26 %، مسجلاً 11.713,85 نقطةً.وانخفضَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.32 % ليستقر عند 943,54 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.05 % مسجلاً 877,35 نقطة.وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 82,46 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 608,43 مليارات درهم مغربي.// انتهى //20:48ت م0136