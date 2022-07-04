الرياض 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واساستطلعَتْ أمانةُ منطقة الرياض آراء السكان المجاورين لعدد من المواقع التي تشهدُ أعمالَ البِنية التحتية في العاصمة، وذلك في إطار اهتمامها بملحوظاتهم، والعمل على توفير سبل الراحة والسلامة لهم.وثَمَّنَتِ الأمانةُ تعاونَ السكان وتفاعلَهم الإيجابي مع الأعمال المدنية الهادفة إلى تحسين جودة الخِدْمَاتِ المقدمة في المدينة، مشيرة إلى أنهم شركاء في تحقيق النهضة والتنمية الشاملة في جميع أنحاء العاصمة.وبَيَّنَتْ أنَّ جولاتِها الاستطلاعيةَ لآراء الأهالي مستمرة،مؤكدةً في الوقت ذاته أنَّ المشاريعَ الخدمية هدفها تحقيق تطلعاتهم، وبما يسهمُ في الارتقاء بجودة الحياة في المدينة.وتأتي خطوة الاستماع لوجهات نظر السكان وملحوظاتهم حول أعمال المشاريع الخدمية انطلاقًا من حرص أمانة منطقة الرياض على تعزيز مشاركة الأهالي خلال مراحل التطوير،وإيمانًا بأهمية تلبية متطلباتهم وتذليل التحديات كافة للمضي قدمًا نحو تحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة.// انتهى //20:55ت م0138