القاهرة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسأكدَتْ جامعةُ الدول العربية أهميةَ تعزيز التعاون العربي البرازيلي، داعيةً المستثمرين البرازيليين للاستثمار في المنطقة العربية والاستفادة من الفرص التي تتيحها والمزايا التي تقدمُها منطقةُ التجارة الحرة العربية الكبرى.جاءَ ذلك خلال مشاركة الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكي اليوم،في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي الذي تُعْقَدُ نسختُه الرابعة في مدينة ساو باولو البرازيلية بعنوان "تراث وابتكار".وأفادَتِ الأمانةُ العامة للجامعة العربية بالقاهرة - في بيانٍ اليوم- بأنَّ السفيرَ زكي أشارَ في كلمته إلى أهمية الموضوعات التي يناقُشها المنتدى،خاصةً تطورات الوضع الاقتصادي العالمي واستقراء مستقبله، وسُبل تعزيز العلاقات العربية البرازيلية، منوهًا بالزيادة الملحوظة التي شهدَها التبادلُ الاقتصادي بين الجانبين العام الماضي؛حيث تجاوز 24 مليار دولار.وأوضح زكي، أنَّ العلاقاتِ العربيةَ البرازيليةَ تشملُ إضافة إلى الشق الاقتصادي ملفات التعاون السياسي والتعاون العربي الأمريكي الجنوبي، مشيدًا بالجهود التي تبذُلها الغرفة التجارية العربية البرازيلية لتوطيد العلاقات بين البرازيل والعالم العربي.// انتهى //20:58ت م0139