الرياض 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسثَمَّنَ رئيسُ الاتحاد السعودي للملاكمة والركل أحمد بن محمد الطويّان ثقةَ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية،بمناسبة تعيينه رئيساً للاتحاد.وأعربَ الطويّانُ عن فخره واعتزازه بهذه الثقة،سائلاً الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الوطن الغالي وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، داعيًا المولى - عزَّ وجل- النجاح في مهمته برفع المستوى الرياضي للعبة لما يطمحُ له الشباب السعودي ومحبو هذه الرياضة في ظل دعم واهتمام القيادة الحكيمة ومتابعة سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو نائبه، للوصول لأعلى المستويات وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية، وبما يسهمُ في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الإطار.// انتهى //21:08ت م0141