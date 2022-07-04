جدة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واستفقد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج اليوم، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للتأكد من جاهزيته التامة لتنفيذ خطط مرحلتي الوصول والمغادرة لضيوف الرحمن عبر صالات المطار.وبدأت الزيارة بمركز إدارة الأزمات بالمطار، واستمع لشرح عن خطط الطوارئ وإدارة الأزمات ، ثم تفقد بعدها مركز عمليات شركة الخدمات الأرضية (SGS)، كما زار مركز عمليات سال للاطمئنان على سير العمل داخل المركز.عقب ذلك تفقد الدعيلج مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار، واستمع إلى شرح مفصل عن الأعمال التشغيلية داخل الصالات، والتقى بمعالي مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس إبراهيم العمر.و في ختام الزيارة قام معاليه بزيارة الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، واطلع على الإمكانات والقدرات الوطنية التي تتميز بها الشركة.// انتهى //21:45ت م0143