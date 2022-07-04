سكاكا 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واساطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بعضو مجلس المنطقة سابقًا فارس النصيري، بعد إجرائه عملية جراحية موخرًا، سائلًا الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.من جهته، أعرب النصيري عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على مشاعره الطيبة، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعيًا الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.// انتهى //21:49ت م0144