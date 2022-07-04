المدينة المنورة 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسوثّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس"، عملية تفويج الحجاج من ميقات ذو الحليفة بالمدينة المنورة اليوم، واستعدادهم للتوجّه إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء فريضة الحج، عبر رحلة جوية قامت بها اليوم من على ارتفاع 500 قدم، بمشاركة طيران الأمن برئاسة أمن الدولة .وشهد الميقات والطرق المؤدية الى مكة المكرمة مرونة وتنظيم وانسيابية في اصطفاف وسير الحافلات، وسط متابعة دقيقة من الجهات ذات العلاقة على مدار الساعة.// انتهى //22:08ت م0146