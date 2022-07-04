الرباط 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسانطلقَتْ بالرباط - اليوم- أعمالُ الاجتماع العاشر للجنة التراث في العالم الإسلامي،التي تعقدُها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، لدراسة الإجراءات التي تقوم بها المنظمة في مجال حفظ التراث، واستعراض التقارير المتعلقة بإنجازات اللجنة بين الدورتين لسنوات 2019- 2022، ومناقشة الملفات الخاصة بالمواقع والمعالم التراثية والعناصر الثقافية المقدمة للتسجيل على قائمة التراث في العالم الإسلامي.وأكدَ المديرُ العام للإيسيسكو الدكتور سالم المالك،أنَّ تثمينَ تراث العالم الإسلامي وحمايته يأتي في مقدمة أولويات التوجهات الإستراتيجية للمنظمة، مركزًا على العناية التي توليها للتدريب والتكوين وبناء قدرات العاملين في مجال التراث،والتعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال.من جانبه، تَطَرَّقَ رئيسُ لجنة التراث في العالم الإسلامي الدكتور وليد السيف، إلى الرعاية والدعم الذي تلقاهُ اللجنةُ من جانب الإيسيسكو، خاصةً على مستوى توثيق تراث العالم الإسلامي وتسجيله.// انتهى //22:13ت م0148