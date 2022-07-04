الرياض 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لمشاركته في تنفيذ عمليات نصب واحتيال مع أشخاص خارج المملكة، تمثلت في إيهام ضحاياهم بالاستثمار واشتراط إصدار وكالات للمواطن مكنته من مراجعة المصارف، ليستولي بدروه على الأموال بإجراء حوالات مالية من حسابات الضحايا، وتبين من إجراءات الاستدالال تنفيذه (35) عملية احتيال بمختلف مناطق المملكة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال الإجراءات النظامية للمتهمين خارج المملكة.// انتهى //22:18ت م0149