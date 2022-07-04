عام / شرطة الرياض تقبض على شخص لمشاركته آخرين خارج المملكة في تنفيذ عمليات نصب واحتيال
الاثنين 1443/12/5 هـ الموافق 2022/07/04 م واس
الرياض 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واس
قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لمشاركته في تنفيذ عمليات نصب واحتيال مع أشخاص خارج المملكة، تمثلت في إيهام ضحاياهم بالاستثمار واشتراط إصدار وكالات للمواطن مكنته من مراجعة المصارف، ليستولي بدروه على الأموال بإجراء حوالات مالية من حسابات الضحايا، وتبين من إجراءات الاستدالال تنفيذه (35) عملية احتيال بمختلف مناطق المملكة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال الإجراءات النظامية للمتهمين خارج المملكة.
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22:18ت م
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