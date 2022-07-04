بيساو 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واساختارت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو رئيساً دورياً جديداً لها خلفا للرئيس الغاني نانا أكوفو أدو.وفي تصريح لعدد من وسائل الإعلام عد إمبالو توليه رئاسة المجموعة غرب الأفريقية حدثاً تاريخياً مضيفاً أن بلاده عضو مؤسس "لإيكواس".ويأتي تولي رئيس غينيا بيساو رئاسة "إيكواس" بعد أقل من أسبوعين على نشر المنظمة الإقليمية قوة عسكرية في بيساو لدعم الاستقرار في البلاد وتتألف من نحو 600 عسكري من نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار .// انتهى //23:17ت م0155