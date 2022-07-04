واغادوغو 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واسقتل 27 شخصاً على الأقل نتيجة هجومين منفصلين لمسلحين استهدفا مدنيين في شمال شرقي بوركينا فاسو.وأفاد مصدر أمني اليوم أن أفراداً مسلّحين هاجموا السكان المدنيين في منطقة بوراسو، مشيراً إلى أن الهجوم خلّف نحو 15 قتيلاً.وأضاف المصدر أن هجوماً آخر وقع في ناميسيغينا في مقاطعة ياتينغا شمال البلاد وخلف 12 قتيلاً.ودخلت بوركينا فاسو منذ عام 2015 في دوامة من العنف تقف وراءها حركات متطرفة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين الأمر الذي خلف آلاف القتلى وأدى إلى تهجير نحو 1,9 مليون شخص.// انتهى //23:22ت م0156