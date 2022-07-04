رام الله 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأُصِيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أمس أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة سنجر بالبلدة، وفتشت عددًا من المنازل ما أدى لاندلاع مواجهات أُصِيب خلالها خمسة فلسطينيين بالرصاص الحي ، وآخر بالرصاص المعدني ، كما أُصيب خلال المواجهات عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وفي نفس السياق أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيس الموصل إلى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، ومنعت الفلسطينين من الدخول لقرى الريف الغربي أو الخروج منها.// انتهى //00:10ت م0001