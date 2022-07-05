تونس 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأنقد الجيش التونسي 68 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة قبالة سواحل محافظة صفاقس إثر غرق مركبهم،مشيرة إلى انتشال ثلاثة جثث لمهاجرين غير شرعيين خلال العملية.وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان أمس أن المهاجرين غير الشرعيين أبحروا من السواحل الليبية بنية الوصول إلى الأراضي الأوروبية.وأضافت المصادر أنه تم إنقاذ 15 مهاجراً تونسياً كانوا على متن قارب جنوب شرق صفاقس كانوا في عملية هجرة غير شرعية نحو أوروبا.وفي ذات السياق أوقف الجيش التونسي 14 مهاجراً تونسيا غير شرعي كانوا على متن قارب في اتجاه أوروبا.// انتهى //03:14ت م0006