سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يشكر دول مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية على دعمهم لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030
الثلاثاء 1443/12/6 هـ الموافق 2022/07/05 م واس
باراماريبو 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واس
اقامت مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية ( caricom) على هامش اجتماعها الـ 43 على مستوى القادة في مدينة باراماريبو عاصمة جمهورية سورينام، غداء عمل مع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وأعرب معاليه عن شكر المملكة لكافة دول المجموعة على دعمها لاستضافة الرياض لإكسبو 2030 ، كما جرى بحث العلاقات بين المملكة والمجموعة وتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين الأستاذ بدر بن إبراهيم البدر، والوفد المرافق لمعاليه.
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