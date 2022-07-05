باراماريبو 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، لقاءً مع تلفزيون مؤسسة الإعلام الكاريبي Caribbean connect، وذلك على هامش اجتماعات منظمة الجماعة الكاريبية، في مدينة باراماريبو عاصمة جمهورية سورينام.وتحدث معاليه خلال المقابلة عن القواسم المشتركة بين دول الكاريبي والمملكة والتشاور والتنسيق في المواقف ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //06:20ت م0011