تونس 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسكتبت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم عن اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون وذلك خلال زيارة سعيد للجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر, مشيرة إلى تناول الرئيسان عدداً من المواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية والملفات الطارئة في المنطقة.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى استمرار الحراك في الشارع الليبي الذي يطالب بإيجاد حلول للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها ليبيا، موردةً في السياق تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أن الحل الوحيد للأزمة التي تعيشها ليبيا يكمن في الذهاب للانتخابات.وأشارت صحف الثلاثاء إلى سقوط ستة قتلى في حادث إطلاق نار وقع في طريق أحد مواكب الاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في شيكاغو الأمريكية.// انتهى //10:00ت م0018