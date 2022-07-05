كانبرا 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي عن زيادة في سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطةً من 0.85% إلى 1.35%، وهي ثالث زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا للشهر الثالث على التوالي.وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي في بيان اليوم أن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية.// انتهى //10:06ت م0019