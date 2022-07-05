الخرطوم 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان, حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع، بعد تشكيل حكومة تنفيذية، كما أعلن على عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً.وأبرزت لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمكتبه، بوفد مؤسسة الأمم المتحدة والذي يضم بجانب أعضاء المؤسسة، أعضاء من الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية, واطّلع الوفد على التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية والمجهودات التي تقوم بها قيادة الدولة لإحداث توافق بين الأطراف السودانية للعودة إلى المسار الانتقالي.وأولت صحف الثلاثاء اهتماماً بإعلان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون القرن الأفريقي السفيرة مولي فيي, مساندتها وتشجيعها للجهود التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوي المجلس الدكتور الهادي إدريس والطاهر حجر عقد المصالحات بين المكونات القبلية في دارفور والمساعدة في العودة الطوعية للنازحين وحشد الدعم الإنساني وتوفير الاحتياجات الضرورية.ولفتت الانتباه إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان، مخرجات تقرير السودان الثالث المقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل في دورتها الثالثة.// انتهى //10:26ت م0020