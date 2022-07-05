الباحة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، استعداداته لتهيئة وتجهيز (420) جامعاً ومصلى في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الباحة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، أنه جرى تجهيز الجوامع والمصليات المكشوفة بكافة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة؛ لاستقبال المصلين وأداء صلاة العيد، كما جرى تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في الجوامع.// انتهى //11:00ت م0026