عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده
الثلاثاء 1443/12/6 هـ الموافق 2022/07/05 م واس
جدة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
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11:18ت م
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