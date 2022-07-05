عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده
الثلاثاء 1443/12/6 هـ الموافق 2022/07/05 م واس
جدة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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11:18ت م
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