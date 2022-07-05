منى 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأطلقت وزارة الصحة دليلاً توعوياً يتضمن الإرشادات الصحية للحاج، وذلك ضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.ويشتمل الدليل على جملة من الإرشادات الصحية، للحجاج من داخل المملكة وخارجها تتناسب مع كل مرحلة في الحج، تبدأ من مرحلة قبول الحاج وما يحتاجه من تطعيمات وفترات الحصول عليها والتوصيات الصحية المطلوبة خاصة من يعاني من الأمراض المزمنة وضرورة حمل التقارير الطبية وطرق زيادة اللياقة وغيرها من الارشادات.ويتضمن الدليل ارشادات صحية للحاج، أثناء الحج، منها ارشادات عامة للنظافة الشخصية، ورسائل توعوية للوقاية من الاجهاد الحراري والعدوى، والاجهاد العضلي والتسلخات الجلدية، والجفاف والسقوط والتسمم الغذائي وغيرها من الحالات.ويقدم الدليل إرشادات صحية خاصة لبعض المرضى خلال الحج، مثل مرضى القلب، والسكري، والربو، والحساسية، والكلى.الدليل يشتمل على إرشادات صحية بعد الحج منها ما يتعلق بالهدي والأضاحي، إلى جانب روابط للخدمات الالكترونية التي تقدمها "الصحة" لضيوف الرحمن، منها التطبيق الموحد للخدمات الصحية، ورابطاً لتحديد أقرب المراكز الصحية للحاج.// انتهى //11:45ت م0031