الرياض 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، كافة استعداداته بتجهيز (783) جامعاً ومصلى بالمنطقة؛ لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.وأوضح مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم أن عدد المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة العيد في مدينة بريدة (237) جامعاً ومصلى ، فيما بلغ عدد المصليات والجوامع في المحافظات والمراكز بالمنطقة (546) في كل من عنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأسياح وعيون الجواء ورياض الخبراء والشماسية والنبهانية وعقلة الصقور وضريه والفوارة ودخنة.// انتهى //11:55ت م0035