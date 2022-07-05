جدة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسشاركت كشافة إدارة التعليم بمحافظة جدة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من خلال مركز "لبَّيك" الكشفي بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز والجهات ذات العلاقة بصالة الحجاج.وأوضحت إدارة تعليم جدة أن مهام وواجبات الكشافة تكسبهم الخبرات التربوية في حب مساعدة وخدمة الآخرين، وتقديم العون لهم، وعكس الصورة المثلى لأبناء هذا الوطن في خدمة الحجاج وإبراز دور القطاعات التعليمية المشاركة.وبينت أن 60 كشافاً وقائداً كشفياً من كشافة تعليم جدة، قدّموا خدماتهم لحجاج بيت الله، وتمثلت الخدمات التي قدمت في الاستقبال والتوديع والتنظيم، كما تقوم الفرق الكشفية بنقل المسنين بالعربات ومساعدتهم في حمل الحقائب.// انتهى //12:34ت م0051