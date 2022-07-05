حقل 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسجهزت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حقل 5 جوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.وأوضحت إدارة المساجد أنها هيأت الجوامع ووفرت مستلزماتها من مختلف الجوانب كالفرش والأجهزة الصوتية فضلاً عن صيانة ونظافة كافة مرافقها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين، مشيرةً إلى أن دخول الخطباء سيكون عند الساعة 6:02 صباحاً.// انتهى //12:34ت م0052