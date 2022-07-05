الكويت 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 8ر18 نقطةً ليبلغ مستوى 48ر7471 نقطةً بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر145 مليون سهمٍ, عبر 8789 صفقةً نقدية, بقيمة 4ر44 مليون دينار كويتيٍ.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 22ر26 نقطةً, ليبلغ مستوى 2ر5688 نقطةً, بنسبة ارتفاع بلغت 46ر0 في المئة, من خلال تداول 4ر52 مليون سهمٍ, عبر 2959 صفقةً نقدية, بقيمة 4ر6 ملايين دينارٍ.وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 2ر0 في المئة, ما يعادل 2ر16 نقطةً لينهي تداولاته عند مستوى 52ر8329 نقطةً جرّاء تداول 2ر93 مليون سهمٍ, نتيجة تنفيذ 5830 صفقةً, بقيمة 38 مليون دينارٍ.// انتهى //13:11ت م0056