تونس 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد بعاصمة الجزائر, أمس, بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وتناول اللقاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية, سير العلاقات النموذجية بين البلدين وللتأكيد على وحدة المصير وعلى العزم المشترك على مواصلة بذل الجهود الحثيثة وفق رؤى وتصورات جديدة, إضافة إلى استعراض جملة من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:12ت م0057