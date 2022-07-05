الخفجي 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخفجي خطته الاستعدادية لأسواق الأنعام ومسلخ المحافظة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخفجي الدكتور محمد الحميدي، خلال جولته التفقدية لأسواق الأنعام ومسلخ المحافظة أن الخطة تهدف إلى المحافظة على متطلبات سلامة الغذاء وجودته، ورفع ثقافة أفراد المجتمع تجاه نقل وحفظ وسلامة الغذاء، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، مشيراً إلى استمرار الجولات التفتيشية على أسواق الأنعام للكشف على الأضاحي والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية.وبيّن أن فرق النظافة قامت خلال الأيام الماضية برش وتطهير أسواق الأنعام بالمنطقة تعزيزاً للصحة العامة، موصياً الجميع بذبح الأضاحي في المسالخ المرخصة الخاضعة للإشراف والرقابة البيطرية حفاظاً على الصحة العامة.// انتهى //13:12ت م0058