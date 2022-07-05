القاهرة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسبحث وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي اليوم مع مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" الدكتور نصر الدين العبيد، تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية ومشاركة "أكساد" في فعاليات المياه المقرر عقدها ضمن برنامج رئاسة قمة المناخ (COP 27) في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.وأكد الوزير المصري خلال المباحثات، أهمية تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول العربية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات تُنفذ على الأرض على نطاق واسع وفي أقرب وقت.من جهته نوه الدكتور العبيد إلى مشاركة مركز "أكساد" في فعاليات المياه ضمن قمة المناخ القادمة بورقة عمل تعبر عن رؤية جامعة الدول العربية تجاه الأمن الغذائي العربي، بالإضافة لعرض النماذج التطبيقية التي ينفذها "أكساد" للتكيف مع التغيرات المناخية في الوطن العربي لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة العربية.// انتهى //13:16ت م0060