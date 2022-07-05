بروكسل 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأدان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة والحوادث العابرة للحدود التي تضاعفت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأسابيع الأخيرة.وأكد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بيان أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الحالة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية, معربًا عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع جميع السكان المدنيين المتضررين.ورحب بوريل بإحالة الهيئات الإقليمية والدولية المختصة إلى آليات إدارة المنازعات لإلقاء الضوء على هذه الأحداث, مؤكداً التزامه بمكافحة الإفلات من العقاب وبجهود العدالة ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.// انتهى //13:24ت م0063