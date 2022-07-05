منى 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 0 5 يوليو 2022 م واسأعلنت النقابة العامة للسيارات نجاح التجربة الميدانية للنقل الترددي لحج ١٤٤٣هـ، بإطلاق مئة حافلة من مراكز تجمع الحافلات .وأكد مدير عام النقل الترددي وترددية القطار من النقابة المهندس بندر خالد شلضوم بأنه تم رصد دورتين لكل حافلة من جميع الجهات المشاركة لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات، حيث تم جدولة إنطلاق القوافل لقياس زمن دورة الحافلة حسب خطة السير، وتوفير فرق من الموجهين للحافلات في جميع المسارات والمفارق، وفرق متكاملة من إدارة التشغيل للاهتمام والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر من حيث الاشراف على حركة الباصات لتقييم التجربة الميدانية على أرض الواقع تأهبا لتحقيق تجربة نقل فريدة من نوعها تخدم ضيوف الرحمن و تلبي احتياجاتهم وفق خطط سير مدروسة.وأضاف المهندس شلضوم أن شركة مطوفي حجاج تركيا و مسلمي أوروبا و أمريكا، وشركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا وشركة مطوفي حجاج افريقيا غير العربية و شركة مطوفي حجاج إيران، عملت بالأدوار الأساسية لإدارة التنظيم و الأدوار المطلوبة لمكاتب تقديم الخدمة ، من خلال ترقيم مجموعتين كحد أدنى في كل من عرفات و مزدلفة ومشعر منى لتمكين الحافلات من المرور عليها و الإشعار بإكمال الدورة لكل قافلة ، و جاء موعد انطلاق القافلة الأولى لشركة مطوفي حجاج تركيا في تمام الساعة الخامسة مساء و تلتها بعشر دقائق القافلة الثانية و بعد مضي عشر دقائق أخرى القافلة الثالثة ، بينما تحركت القافلة الأولى لشركة مطوفي جنوب شرق آسيا في تمام الساعة الخامسة و عشرة دقائق و بعد مرور عشرة دقائق أخرى تحركت القافلة الثانية و بعد ذات الفترة الزمنية الفارقة تحركت القافلة الأخيرة للشركة ، و بالنسبة للقافلة الأولى لشركة مطوفي افريقيا غير العربية فقد انطلقت الساعة الخامسة و العشرين دقيقة و في غضون عشر دقائق انطلقت القافلة التالية و من ثم القافلة الثالثة ، و فيما يخص قوافل شركة مطوفي ايران فقد انطلقت القافلة الأولى في تمام الساعة الخامسة و النصف و بعد مضي عشر دقائق انطلقت القافلة الثانية و بعد ذات الوقت انطلقت آخر قافلة، وتم الوصول للهدف المرجو من التجربة من جميع الجهات والاستفادة من الخبرات الكبيرة المشاركة في النقل الترددي.// انتهى //13:30ت م0064