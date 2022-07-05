منى 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسفعّلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني (8002451000) للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وذلك بـ 10 لغات عالمية، وبمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري.وأكدت الشؤون الإسلامية أن خدمة الرد الآلي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة للحجاج، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، مضيفاً أن الوزارة تقدم هذه الخدمة وبلغات عالمية لخدمة الرد الآلي هي: "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية".// انتهى //13:34ت م0065