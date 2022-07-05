منى 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسنفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ما مجموعه 9000 عملٍ دعوي منذ بدء موسم الحج وحتى الثالث من شهر ذي الحجة للعام الحالي 1443هـ، تضمنت محاضرات وكلمات ودروس علمية قدمها علماء ودعاة ومترجمين مختصين بأكثر من عشر لغات عالمية يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال المناسك ضمن خطتها لحج العام الجاري.جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن مجموع الإجابات على استفسارات الحجاج بلغ 3434 إجابةً، كما تلقى الهاتف المجاني 2248 اتصالاً يتعلق بأحكام الحج، وتم تنفيذ 1584 درساً علمياً و1531 كلمةً إرشادية و200 محاضرةٍ عن أحكام الحج وفضل عشر ذي الحجة وكل ما يتعلق بالحج، كما بلغ عدد المشاركات التلفزيونية الدعوية 25 مشاركةً.كما بينت الوزارة أن عمل الدعاة مستمر على مدار الساعة لخدمة الحجاج والإجابة على استفساراتهم عبر كافة قنوات الاتصال وبمشاركة أكثر من 500 داعيةٍ، وتعد مناشط الدعاة ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في سبيل التسهيل على ضيوف الرحمن في معرفة الأحكام المتعلقة بالمناسك وفق الكتاب والسنة.// انتهى //13:41ت م0067