المدينة المنورة 06 ذو الحجة 1443هـ الموافق 05 يوليو 2022م واسنفّذت إدارة المختبر بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برنامجاً تدريبياً لإكساب العاملين مهارات العمل على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في مجال تحليل المياه.وتناول البرنامج الذي أقيم بـ "شركة المياه الوطنية" إجراءات السلامة داخل المختبر, والتدريب على تحليل وزراعة وقراءة العيّنات البكتيرية, والعيّنات بالمعايير الكيميائية, وعمل التحاليل الفيزيائية والميكروبيولوجية والكيميائية للمياه, باستخدام العناصر القاعدية والحمضية عند درجات مختلفة لمعرفة نتائج العناصر.ويهدف البرنامج إلى توعية العاملين وتنمية مهاراتهم العملية, واطّلاعهم على أحدث التقنيات المستخدمة حالياً في مجال تحليل المياه.// انتهى //13:54ت م0068