الرياض 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسجدد مجلس الحبوب الدولي انتخابه للمملكة العربية السعودية في اللجنة الإدارية للمجلس للدورة 2022/2023م، حيث تضم اللجنة في عضويتها (8) دولٍ يتم انتخابهم من إجمالي (30) دولةً، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والممثل لعدد (27) دولةً.وعد معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس تجديد انتخاب المملكة في عضوية اللجنة الإدارية للمجلس تأكيداً على مكانة المملكة المتزايدة في المحافل الدولية وثقلها الاقتصادي البارز على المستوى الدولي وأن الاختيار سيكون له الأثر الكبير في مجال المشاركة في قرارات المجلس المستقبلية.يذكر أن المملكة انضمت لعضوية مجلس الحبوب الدولي ومقره العاصمة البريطانية لندن منذ 1 / 9 / 2010م ويمثلها في هذا المحفل المؤسسة العامة للحبوب.ومجلس الحبوب الدولي (IGC) هو منظمة دولية تشرف على اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995م وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب، ويضم المجلس كبار مصدري ومستوردي الحبوب في العالم، وهو مكلف بتعزيز استقرار الأمن الغذائي العالمي من خلال تقديم تحليل محايد لأساسيات العرض والطلب في قطاعي الحبوب والبذور الزيتية وتحسين الشفافية من خلال الإبلاغ المنتظم عن تطورات السوق والسياسات.// انتهى //14:39ت م0071