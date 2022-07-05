نجران 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسأطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، حملة "حق الله" التوعوية، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور مدير فرع الرئاسة بالمنطقة سعيد بن مشبب القحطاني.واطلّع سموه على عرض عن الحملة التي تهدف إلى تعزيز العقيدة الصحيحة وتعظيم حق الله -عزّ وجلّ- وبيان حقه على خلقه.وبيّن القحطاني أن برامج ومسارات الحملة تمتد لستة أشهر وتشمل عدة أنشطة ميدانية في عددٍ من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة والميادين العامة ووسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //14:40ت م0074