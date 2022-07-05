مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسنظمت شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، اليوم بمقرها بمكة المكرمة، ورشة عمل بعنوان " آلية استخدام المواقد "، بمشاركة عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة، وبحضور مسؤولي السلامة بمجموعات الخدمات الميدانية وبعثات الحج.وأكد المشاركون في الورشة على أهمية الحرص على اتباع وسائل الأمن والسلامة في المطابخ الكبيرة خلال الموسم التي يصل فيها عدد المواقد نحو 4725 موقداً، وضرورة اتباع المواصفات المعتمدة للمطبخ، التي تحتوي على بعض المفاتيح لتشغيلها، ولوحة الإنذار والخزان ولوحة التحكم الخاصة بالمطابخ إلى جانب شرح الخطوات السليمة لتشغيل الموقد للحجاج تفادياً للمشاكل داخل المطابخ.وبينوا أنه في حالة حدوث ارتفاع للحرارة يتم الإنذار من قبل الجهاز المتخصص لكشف حالات الحريق في أكثر من موقع - لاقدر الله - ، حيث يتم التدخل السريع من قبل الجهات المختصة، مؤكدين أهمية التقيد بأعمال الصيانة قبل موسم الحج، حيث يتم التأكد من كافة المواقد، وهي المرحلة الأخيرة قبل تسليمها لرؤساء المكاتب ، مشددين على ضرورة توعية عمال المطابخ، والحرص على تهوية مواقعها باستمرار، والتأكيد على عدم تغيير مواضع الأجهزة داخل المطبخ.// انتهى //14:43ت م0075