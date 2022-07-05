منى 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسيستمر البريد السعودي " سُبل" بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بخدمة "حج بلا حقيبة" وهي خدمة لوجستية تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وخفض الأعباء اللوجستية، ولضمان العمل على تقديم أفضل الخدمات البريدية اللوجستية بمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة خلال تواجد الحجاج طوال الموسم.وتعمل هذه الخدمة على شحن ونقل وإيصال حقائب الحجاج من مدينة الحاج إلى المشاعر المقدسة والعكس عبر الفروع المنتشرة حول المملكة، ويمكن للحاج تتبع الشحنة عبر تطبيق سبل أو موقع سبل أونلاين أو بالتواصل مع خدمة الموظفة الافتراضية .وتقدم خدمة "حج بلا حقيبة" بالتعاون مع مجموعة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، ثلاثة أنواع من الخدمات وهي توصيل حقيبة مجانية للحاج إلى مدينته قبل موسم الحج، فيما تقدم الخدمة الثانية توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد السعودي "سُبل" في مدينته إلىالمشاعر المقدسة، وأما الخدمة الثالثة فهي توصيل حقيبة الحاج من مقر إقامته في المشاعر المقدسة بعد نهاية الحج إلى أقرب فرع للبريد السعودي "سٌبل" في مدينته.// انتهى //14:56ت م0080