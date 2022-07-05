الرباط 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وجمعية ذاكرة الرباط سلا، بالعاصمة المغربية اليوم، ندوة دولية في موضوع "أي دور للمجتمع المدني في سياسة التراث الثقافي؟"، بحضور عدد من المسؤولين وخبراء في مجال التراث، ومنظمات حماية التراث من دول عربية وأفريقية، وذلك على هامش فعاليات الاحتفاء بالرباط عاصمةً للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة أشار المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك إلى أن المجتمع المدني عنصر لا غنى عنه في التخطيط والتنفيذ المثمر لأنشطة حماية التراث، بما يملكه من قدرات وظيفية لمساندة الجهات الحكومية في هذا المجال.وأعلن المالك أن المنظمة ستصدر قريبا سلسلة من الكتب التعليمية والإرشادية التي تعرض مختلف أشكال التراث، وكيفية التعاطي معها، والعمل على تعزيز برامج للتكوين الجامعي والتدريب في مجال التراث، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالتراث.وأبرزت باقي الكلمات أن شأن التراث العمراني يكتسي أهمية كبرى في مناخ دولي متحول وسريع، مما يستدعي تضافر الجهود لتثمين التراث وحمايته، لافتةً النظر إلى أهمية أدوار المجتمع المدني في تحصين التراث الثقافي، والنهوض بعناصره الحضارية، والتنبيه من القصور في التعامل مع المآثر التاريخية والحضارية والإنتاجات الفكرية.واستمرت أعمال الندوة بعرض تجارب رائدة من العالم الإسلامي في تثمين التراث الثقافي.// انتهى //16:12ت م0093