الدوحة 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعاً بمقدار 45.66 نقطة، أي ما نسبته 0.37%، ليصل إلى 12 ألفاً و263.01 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 100 مليون و994 ألفاً و310 أسهم، بقيمة 350 مليوناً و525 ألفاً و164.652 ريالاً، نتيجة تنفيذ 11751 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار 32 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //16:12ت م0094